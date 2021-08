Interrogé par Tennis Channel à l’oc­ca­sion de la Journée inter­na­tio­nale des gauchers (le 13 août), Andy Roddick a eu l’oc­ca­sion de parler de l’ad­ver­saire gaucher le plus diffi­cile qu’il ait eu à affronter : Rafael Nadal.

L’Américain, qui a battu trois fois l’Espagnol pour sept défaites, s’est embarqué dans une compa­raison entre le Taureau de Manacor et le Monopoly : « Rafa avait toujours cette carte sortie de prison avec son coup droit croisé. Cela lui permet­tait de sortir de situa­tions compli­quées et de lancer son schéma favori. Ce n’était pas drôle. Même s’il ratait son coup droit, la balle s’en­vole quand même et vous n’avez pas vrai­ment d’op­tion facile. »

Pour rappel, Andy Roddick a remporté 32 titres, dont 5 Masters 1000 et un Grand Chelem, l’US Open 2003.