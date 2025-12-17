Andy s’exprime quotidiennement sur le niveau de jeu, les coulisses du circuit, c’est devenu son métier. Dernièrement, alors que tout le monde insiste sur le niveau stratosphérique proposé par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Américain a mis les points sur les I en évoquant une théorie sur le progrès. Si Andy a raison, cela fait un peu « peur ».
« Ce qui est bien avec le sport, c’est que ça s’améliore toujours. Les joueurs seront meilleurs dans 20 ans qu’ils ne l’étaient il y a 20 ans. Quiconque vous dit le contraire vous ment à vous‐même ou vous ment à vous‐même »
