Roddick n’est pas « impres­sionné » par le niveau d’Alcaraz et Sinner : « Ce qui est bien avec le sport, c’est que ça s’amé­liore toujours. Les joueurs seront meilleurs dans 20 ans qu’ils ne l’étaient il y a 20 ans »

Andy s’ex­prime quoti­dien­ne­ment sur le niveau de jeu, les coulisses du circuit, c’est devenu son métier. Dernièrement, alors que tout le monde insiste sur le niveau stra­to­sphé­rique proposé par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Américain a mis les points sur les I en évoquant une théorie sur le progrès. Si Andy a raison, cela fait un peu « peur ».

« Ce qui est bien avec le sport, c’est que ça s’amé­liore toujours. Les joueurs seront meilleurs dans 20 ans qu’ils ne l’étaient il y a 20 ans. Quiconque vous dit le contraire vous ment à vous‐même ou vous ment à vous‐même »

Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 10:10

