Après Roger Federer, et Novak Djokovic, Andy Roddick, consultant sur Tennis Channel, a passé au scanner Stefanos Tsitsipas.

Pour Andy, il faut absolument que le Grec apprenne à gérer les temps faibles que au cours de ses matchs comme sur l’ensemble de la saison quand il se sent moins bien. C’est cela qui fera la différence pour devenir un grand joueur : « Quand il à son meilleur niveau et qu’il joue très bien, Stefanos peut réaliser de très grandes choses, battre les meilleurs. Maintenant, la clé est que Stefanos soit aussi meilleur dans ses mauvais jours. Je pense que c’est aujourd’hui la seule chose qui le sépare du sommet du jeu. Il doit absolument travailler là-dessus. Autrement, il va perdre du temps, et aussi de la confiance inutilement »