Manifestement très impres­sionné par le niveau de jeu déve­loppé par Jannik Sinner lors de sa victoire sur le Masters 1000 de Miami, Andy Roddick, lors du dernier épisode de son podcast, n’a pas hésité à comparer la domi­na­tion de l’Italien sur ce tournoi à celle de Rafael Nadal lors de sa meilleure période sur terre battue.

« Nous savons tous que Novak Djokovic est le meilleur de tous les temps, les chiffres ne mentent pas. Mais la personne la plus domi­nante sur une surface donnée et à un moment donné est Rafael Nadal sur terre battue. C’est aussi indis­cu­table que la conver­sa­tion sur le GOAT, peut‐être même plus. Je me demande donc quelles sont les compa­rai­sons statis­tiques entre Jannik Sinner qui gagne 1 et 2 en demi‐finale d’un Masters 1000 et 1 et 3 en finale. 2010 à Monte‐Carlo. Rafael Nadal a battu David Ferrer 6–1, 6–2 en demi‐finale, puis a battu Fernando Verdasco 6–0, 6–1 en finale. Pour établir une compa­raison avec ce que Sinner vient de faire à Miami, il faut aller voir le meilleur Nadal sur terre battue. C’est à cela que l’on compare cette domination. »