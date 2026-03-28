« J’ai l’impression qu’Alcaraz s’ennuie. Il a déjà remporté sept tour­nois du Grand Chelem, et c’est comme s’il n’était pas vrai­ment inté­ressé par les tour­nois 1000, puisqu’il en a déjà gagné tant. J’ai le senti­ment que cela va lui poser problème dans les années à venir », décla­rait il y a quelques jours Patrick Mouratoglou chez nos confrères italiens de SuperTennis TV suite à la défaite de Carlos Alcaraz dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami.

Des propos polé­miques qui ont fait bondir l’an­cien numéro 1 mondial, Andy Roddick, déter­miné à répondre sur le fond à l’en­traî­neur fran­çais dans le dernier épisode de son podcast, Served.

« Je ne veux même pas savoir qui a dit ça, parce que je veux juste réagir sur le fond. Cette analyse est un manque de respect envers Sebastian Korda ou n’im­porte quel autre joueur ayant battu Carlos Alcaraz. Sans lui manquer de respect, c’est forcé­ment normal de s’en­nuyer contre Medvedev, un ancien numéro 1 mondial et vain­queur en Grand Chelem ! Je dirais que c’est une opinion très diffi­cile à défendre à moins d’avoir réel­le­ment des infor­ma­tions. Pour moi, nous sommes à la limite du manque de respect pour le tennis, pour les joueurs, et pour quelqu’un qui est neuvième mondial et bat Alcaraz. Si j’étais Daniil Medvedev et que je voyais ça, je risque­rais d’attraper une CTE (encé­pha­lo­pa­thie trau­ma­tique chro­nique, ndlr) à force de lever les yeux au ciel ! Pour moi, c’est ridi­cule. Ça fait penser à une recherche effrénée de clics. »