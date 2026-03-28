« J’ai l’impression qu’Alcaraz s’ennuie. Il a déjà remporté sept tournois du Grand Chelem, et c’est comme s’il n’était pas vraiment intéressé par les tournois 1000, puisqu’il en a déjà gagné tant. J’ai le sentiment que cela va lui poser problème dans les années à venir », déclarait il y a quelques jours Patrick Mouratoglou chez nos confrères italiens de SuperTennis TV suite à la défaite de Carlos Alcaraz dès le troisième tour du Masters 1000 de Miami.
Des propos polémiques qui ont fait bondir l’ancien numéro 1 mondial, Andy Roddick, déterminé à répondre sur le fond à l’entraîneur français dans le dernier épisode de son podcast, Served.
« Je ne veux même pas savoir qui a dit ça, parce que je veux juste réagir sur le fond. Cette analyse est un manque de respect envers Sebastian Korda ou n’importe quel autre joueur ayant battu Carlos Alcaraz. Sans lui manquer de respect, c’est forcément normal de s’ennuyer contre Medvedev, un ancien numéro 1 mondial et vainqueur en Grand Chelem ! Je dirais que c’est une opinion très difficile à défendre à moins d’avoir réellement des informations. Pour moi, nous sommes à la limite du manque de respect pour le tennis, pour les joueurs, et pour quelqu’un qui est neuvième mondial et bat Alcaraz. Si j’étais Daniil Medvedev et que je voyais ça, je risquerais d’attraper une CTE (encéphalopathie traumatique chronique, ndlr) à force de lever les yeux au ciel ! Pour moi, c’est ridicule. Ça fait penser à une recherche effrénée de clics. »
Publié le samedi 28 mars 2026 à 19:30