Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick, dernier joueur américain vainqueur d’un Grand Chelem (US Open 2003), n’a pas épargné ses compatriotes après Wimbledon.
« C’est vraiment dommage de ne voir aucun Américain en demi‐finale. Si vous avez suivi notre émission sur le tirage au sort au début du tournoi, j’étais plutôt convaincu que nous aurions un Américain en finale. Ben Shelton jouait très bien, mais il a perdu contre un qualifié, Otto Virtanen, 150e mondial. Tu es quatrième ou cinquième mondial. Quand tu perds ce match, tu dois te regarder dans le miroir. Je ne pense pas qu’il ait su reconnaître les schémas de jeu. Il a fait amorties bizarres et des choix de jeu discutables. Ben a tout pour réussir. Il n’était, en quelque sorte, jamais sorti du pays avant d’aller en Australie en 2023. Il ne fait pas partie de ces joueurs qui disputaient des tournois juniors dès l’âge de 11 ans. Je lui accorde une certaine indulgence à ce sujet, mais cela doit être décevant pour lui. Tiafoe a lui perdu contre Bublik alors qu’il a eu un million de balles de set, et Fritz s’est incliné contre Zverev. Rien ne garantissait qu’il aurait gagné ce match contre Zverev, même s’il n’avait pas eu mal au genou J’étais plein d’enthousiasme, et à juste titre, car ils avaient tous très bien joué jusqu’alors. »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 11:51