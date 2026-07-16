Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick, dernier joueur améri­cain vain­queur d’un Grand Chelem (US Open 2003), n’a pas épargné ses compa­triotes après Wimbledon.

« C’est vrai­ment dommage de ne voir aucun Américain en demi‐finale. Si vous avez suivi notre émis­sion sur le tirage au sort au début du tournoi, j’étais plutôt convaincu que nous aurions un Américain en finale. Ben Shelton jouait très bien, mais il a perdu contre un qualifié, Otto Virtanen, 150e mondial. Tu es quatrième ou cinquième mondial. Quand tu perds ce match, tu dois te regarder dans le miroir. Je ne pense pas qu’il ait su recon­naître les schémas de jeu. Il a fait amor­ties bizarres et des choix de jeu discu­tables. Ben a tout pour réussir. Il n’était, en quelque sorte, jamais sorti du pays avant d’aller en Australie en 2023. Il ne fait pas partie de ces joueurs qui dispu­taient des tour­nois juniors dès l’âge de 11 ans. Je lui accorde une certaine indul­gence à ce sujet, mais cela doit être déce­vant pour lui. Tiafoe a lui perdu contre Bublik alors qu’il a eu un million de balles de set, et Fritz s’est incliné contre Zverev. Rien ne garan­tis­sait qu’il aurait gagné ce match contre Zverev, même s’il n’avait pas eu mal au genou J’étais plein d’enthousiasme, et à juste titre, car ils avaient tous très bien joué jusqu’alors. »