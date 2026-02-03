« Dieu sait ce qui se passera demain, dans six ou douze mois. Ce fut un voyage merveilleux. Je vous aime beau­coup », a déclaré Novak Djokovic dimanche lors de l’interview sur le court après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie.

Et le Serbe n’a pas rassuré ses fans en confé­rence de presse : « Vous me suivez depuis long­temps et vous savez que je ne fais pas semblant, je ne mens pas, je ne déforme pas la vérité, je suis juste honnête. »

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a commenté cette décla­ra­tion de Djokovic.

« Il sait qu’il est Novak et que ces petits miracles vivent en lui. S’il a dit cela en Australie, c’est parce qu’il ne sait pas ce qui va se passer. Il aime parler des Jeux olym­piques de Los Angeles en 2028, mais une bles­sure grave pour­rait le contraindre à prendre sa retraite », a prévenu l’Américain.

A suivre…