« Dieu sait ce qui se passera demain, dans six ou douze mois. Ce fut un voyage merveilleux. Je vous aime beaucoup », a déclaré Novak Djokovic dimanche lors de l’interview sur le court après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie.
Et le Serbe n’a pas rassuré ses fans en conférence de presse : « Vous me suivez depuis longtemps et vous savez que je ne fais pas semblant, je ne mens pas, je ne déforme pas la vérité, je suis juste honnête. »
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a commenté cette déclaration de Djokovic.
« Il sait qu’il est Novak et que ces petits miracles vivent en lui. S’il a dit cela en Australie, c’est parce qu’il ne sait pas ce qui va se passer. Il aime parler des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, mais une blessure grave pourrait le contraindre à prendre sa retraite », a prévenu l’Américain.
A suivre…
Publié le mardi 3 février 2026 à 13:55