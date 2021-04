« Pro‐vaccin », Andy Roddick a du mal à comprendre certaines décla­ra­tions de joueurs au sujet de ce qu’il consi­dère comme un atout pour que le circuit devienne à nouveau « normal » : « Sur la base des taux d’efficacité dans le monde réel, il est moins risqué de aire vacciner des joueurs que de tester des personnes et d’avoir des faux posi­tifs et des faux néga­tifs. Si j’étais encore dans le vestiaire, j’ai­merai forcé­ment savoir quels joueurs sont vaccinés car je me sentirai plus en sécu­rité’, une phrase qui risque de faire bondir un certain Novak Djokovic.

L’ancien joueur améri­cain ne voit donc aucun obstacle à l’idée que les joueurs soient vaccinés en ajou­tant que de toute façon ils conti­nue­raient à être testés sur les tour­nois auxquels ils parti­ci­pe­ront. Le débat continue.…