Au micro de Tennis Channel, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a commenté la déci­sion de Novak Djokovic de parti­ciper à l’ATP 250 de Genève juste avant Roland‐Garros.

« J’aime cette déci­sion et j’en suis égale­ment choqué. Vous savez, c’est étrange parce qu’il a été si confiant en entrant dans les plus grands tour­nois du monde sans beau­coup de travail de prépa­ra­tion. Mais si le ressenti est diffé­rent, vous avez besoin de matchs, même pour le meilleur de tous les temps. Parfois, on a besoin de vraies répé­ti­tions. On peut se sentir bien à l’en­traî­ne­ment, mais on ne peut pas imiter cela. Je pense donc que c’est la bonne chose à faire. Et je suis sûr que l’Open de Genève est très content de l’avoir », a déclaré l’Américain dans des propos rapportés par Tennis365.

A noter que Nole fera son entrée en lice au deuxième tour mercredi contre Yannick Hanfmann ou Andy Murray.