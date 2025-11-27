Andy Roddick est impres­sionné par Novak Djokovic.

Alors que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a atteint les demi‐finales de chaque Grand Chelem lors de cette saison 2025, l’année de ses 38 ans, l’an­cien joueur améri­cain a estimé que cette perfor­mance était au moins aussi impres­sion­nante que celle mythique de Jimmy Connors.

« Rappelez‐vous l’im­por­tance que nous avons accordée, à juste titre, à la perfor­mance de [Jimmy] Connors en 1991, lors­qu’il a atteint les demi‐finales [de l’US Open]. Une seule demi‐finale. Ce tournoi reste mon préféré. Novak l’a fait, il était plus jeune d’un an, d’un an et quelques mois, et il l’a fait quatre fois cette année. Il a battu Alcaraz [à l’Open d’Australie]. Nous ne devons pas prendre cela pour acquis. Vous regardez et vous vous dites : « Eh bien, il ne bouge plus aussi bien. » Oui, bien sûr. Il a presque 40 ans, évidem­ment. C’est tout simple­ment incroyable. Je ne pense pas qu’il soit contro­versé de dire, avec une marge assez nette — et non basée sur le volume — que Novak a été le troi­sième meilleur joueur de l’année, cette année. »