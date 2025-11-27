AccueilATPRoddick sur Djokovic : "Rappelez-vous de la performance de Jimmy Connors lorsqu'il...
Roddick sur Djokovic : « Rappelez‐vous de la perfor­mance de Jimmy Connors lors­qu’il a atteint les demi‐finales de l’US Open en 1991. Novak l’a fait quatre fois cette année »

Andy Roddick est impres­sionné par Novak Djokovic. 

Alors que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a atteint les demi‐finales de chaque Grand Chelem lors de cette saison 2025, l’année de ses 38 ans, l’an­cien joueur améri­cain a estimé que cette perfor­mance était au moins aussi impres­sion­nante que celle mythique de Jimmy Connors. 

« Rappelez‐vous l’im­por­tance que nous avons accordée, à juste titre, à la perfor­mance de [Jimmy] Connors en 1991, lors­qu’il a atteint les demi‐finales [de l’US Open]. Une seule demi‐finale. Ce tournoi reste mon préféré. Novak l’a fait, il était plus jeune d’un an, d’un an et quelques mois, et il l’a fait quatre fois cette année. Il a battu Alcaraz [à l’Open d’Australie]. Nous ne devons pas prendre cela pour acquis. Vous regardez et vous vous dites : « Eh bien, il ne bouge plus aussi bien. » Oui, bien sûr. Il a presque 40 ans, évidem­ment. C’est tout simple­ment incroyable. Je ne pense pas qu’il soit contro­versé de dire, avec une marge assez nette — et non basée sur le volume — que Novak a été le troi­sième meilleur joueur de l’année, cette année. »

Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 15:18

