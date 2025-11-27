Andy Roddick est impressionné par Novak Djokovic.
Alors que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a atteint les demi‐finales de chaque Grand Chelem lors de cette saison 2025, l’année de ses 38 ans, l’ancien joueur américain a estimé que cette performance était au moins aussi impressionnante que celle mythique de Jimmy Connors.
« Rappelez‐vous l’importance que nous avons accordée, à juste titre, à la performance de [Jimmy] Connors en 1991, lorsqu’il a atteint les demi‐finales [de l’US Open]. Une seule demi‐finale. Ce tournoi reste mon préféré. Novak l’a fait, il était plus jeune d’un an, d’un an et quelques mois, et il l’a fait quatre fois cette année. Il a battu Alcaraz [à l’Open d’Australie]. Nous ne devons pas prendre cela pour acquis. Vous regardez et vous vous dites : « Eh bien, il ne bouge plus aussi bien. » Oui, bien sûr. Il a presque 40 ans, évidemment. C’est tout simplement incroyable. Je ne pense pas qu’il soit controversé de dire, avec une marge assez nette — et non basée sur le volume — que Novak a été le troisième meilleur joueur de l’année, cette année. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 15:18