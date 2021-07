Andy Roddick a tenu à rendre hommage à Goran Ivanisevic, intro­duit au Hall of Fame la semaine dernière à Newport.

« Félicitations, espèce de fou. Tu étais l’un de mes modèles et c’était incroyable de jouer contre toi. Tu mérites abso­lu­ment d’en­trer dans le Hall of Fame, tu es une légende, je suis juste heureux pour toi. Lorsque tu as joué cette finale, la plupart des gens dans et autour du tennis t’ont encou­ragé, et j’étais l’un d’entre eux. Nous voulions tous que tu gagnes enfin. »

Voilà un beau message d’amour de la part de Roddick.