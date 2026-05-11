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Roddick sur la décla­ra­tion très osée de Zverev : « Je pense pas que Sinner soit seul devant Alcaraz, Zverev et Djokovic. Je vois un groupe de deux, puis les autres »

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Baptiste Mulatier
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« Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste »a récem­ment affirmé Alexander Zverev, qui se plaçait au même niveau que Carlos Alcaraz. 

Dans un épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par le média espa­gnol AS, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a exprimé son désac­cord avec l’Allemand. 

« Je ne sais pas si je suis prêt à dire cela : qu’il existe un écart entre Sinner et Alcaraz, ce à quoi Zverev faisait réfé­rence, je pense. Je ne pense pas qu’il y ait Sinner seule en tête, avec trois autres qui le talonnent : Alcaraz, Zverev et Djokovic. Je vois un groupe de deux, puis les autres. »

Publié le lundi 11 mai 2026 à 09:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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