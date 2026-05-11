« Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste », a récem­ment affirmé Alexander Zverev, qui se plaçait au même niveau que Carlos Alcaraz.

Dans un épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par le média espa­gnol AS, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a exprimé son désac­cord avec l’Allemand.

« Je ne sais pas si je suis prêt à dire cela : qu’il existe un écart entre Sinner et Alcaraz, ce à quoi Zverev faisait réfé­rence, je pense. Je ne pense pas qu’il y ait Sinner seule en tête, avec trois autres qui le talonnent : Alcaraz, Zverev et Djokovic. Je vois un groupe de deux, puis les autres. »