« Je pense qu’il y a un écart considérable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste », a récemment affirmé Alexander Zverev, qui se plaçait au même niveau que Carlos Alcaraz.
Dans un épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par le média espagnol AS, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a exprimé son désaccord avec l’Allemand.
« Je ne sais pas si je suis prêt à dire cela : qu’il existe un écart entre Sinner et Alcaraz, ce à quoi Zverev faisait référence, je pense. Je ne pense pas qu’il y ait Sinner seule en tête, avec trois autres qui le talonnent : Alcaraz, Zverev et Djokovic. Je vois un groupe de deux, puis les autres. »
Publié le lundi 11 mai 2026 à 09:56