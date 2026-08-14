Accueil ATP

Roddick sur la fin de carrière de Djokovic : « Le SABR de Federer, c’était un peu le cirque. C’était marrant, mais est‐ce qu’on l’a vrai­ment vu le faire plus d’une fois ? Alors que Novak a déjà procédé à des ajustements »

Par
Jean Muller
-
156

Observateur attentif du circuit, Andy Roddick analyse souvent l’ac­tua­lité du circuit dans son podcast Serve With Andy Roddick. Récemment, le cham­pion de l’US Open 2003 est revenu sur la refonte du jeu de Novak Djokovic en fin de carrière. 

Il est vrai que le Serbe est plus agressif et tente de raccourcir les échanges pour préserver son capital physique dans les tour­nois. Une stra­tégie que relève l’Américain, en la compa­rant au jeu de fin de carrière de Roger Federer, toujours autant fantai­siste dans son tennis.

« Le SABR (retour de service ultra‐agressif), c’était un peu le cirque. Roger le faisait et c’était marrant, mais est‐ce qu’on l’a vrai­ment vu le faire plus d’une fois ? Un set sur trois, ce n’était pas quelque chose sur lequel on pouvait compter tout le temps. Novak a déjà procédé à des ajus­te­ments. Son deuxième service est plus puis­sant, il vise le corps. Il ne défend plus aussi bien dans les coins. On le voit peut‐être commettre davan­tage de fautes. C’est parce qu’il essaie de prendre l’initiative plus souvent. Ce n’est pas aussi fou que le SABR, où on atten­dait tous simple­ment qu’il agisse. Novak use du service vollée bien plus qu’avant. Tous les joueurs qui excel­laient en défense perdent un peu de vitesse. Comment compenser cela ? En prenant l’initiative et en jouant moins en défense. Comment y parvenir ? En frap­pant plus fort depuis la ligne de fond », a commenté l’an­cien numéro un mondial dans des propos rapportés par TNT Sports.

Publié le vendredi 14 août 2026 à 11:54

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥