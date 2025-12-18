Après l’an­nonce de la fin de l’as­so­cia­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick a enre­gistré un épisode de son podcast dans lequel il estime que la rupture a sans doute été brutale et surtout inat­tendue pour l’entraîneur.

« Le timing est étrange. On ne prend géné­ra­le­ment pas de déci­sion le 17 décembre. Si ce n’était pas une réac­tion à un événe­ment ou à une situa­tion actuelle, alors on s’ar­rête en novembre, après le Masters ou même avant, et on met quelque chose de nouveau en place. Dire ‘j’au­rais aimé conti­nuer’ est pour moi une décla­ra­tion très déli­bérée. C’est diffi­cile à inter­préter autre­ment, et je ne veux pas être celui qui essaie de faire toute une histoire à partir de rien, mais si j’étais parti sans être vrai­ment satis­fait, j’au­rais proba­ble­ment dit quelque chose comme ça », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial dans des propos relayés par Sportskeeda.

A noter qu’un jour­na­liste de Radio natio­nale d’Espagne (RNE) a évoqué des diver­gences dans la négo­cia­tion du nouveau contrat de Juan Carlos Ferrero.