Après l’annonce de la fin de l’association entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick a enregistré un épisode de son podcast dans lequel il estime que la rupture a sans doute été brutale et surtout inattendue pour l’entraîneur.
« Le timing est étrange. On ne prend généralement pas de décision le 17 décembre. Si ce n’était pas une réaction à un événement ou à une situation actuelle, alors on s’arrête en novembre, après le Masters ou même avant, et on met quelque chose de nouveau en place. Dire ‘j’aurais aimé continuer’ est pour moi une déclaration très délibérée. C’est difficile à interpréter autrement, et je ne veux pas être celui qui essaie de faire toute une histoire à partir de rien, mais si j’étais parti sans être vraiment satisfait, j’aurais probablement dit quelque chose comme ça », a déclaré l’ancien numéro 1 mondial dans des propos relayés par Sportskeeda.
A noter qu’un journaliste de Radio nationale d’Espagne (RNE) a évoqué des divergences dans la négociation du nouveau contrat de Juan Carlos Ferrero.
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 09:17