Alors que Jannik Sinner a empoché près de 7 millions d’euros suite à sa victoire lors de la très lucra­tive exhi­bi­tion orga­nisée en Arabie saou­dite, 6 Kings Slam, Andy Roddick, qui a gagné un peu moins de 20 millions de gains en cours de sa carrière, a réagi lors du dernier épisode de son podcast.

« Le fait que Sinner ait gagné plus de 25% de mes gains en carrière en trois jours de tournoi d’ex­hi­bi­tion ne me rend pas malade. C’est formi­dable ! Plus sérieu­se­ment, je n’en veux jamais à personne pour ses choix. Écoutez, si quel­qu’un vous paie une telle somme d’argent et que tout ce que vous avez à faire, c’est de danser maladroi­te­ment… Mais tout cela n’était pas du tout naturel. C’était bizarre. Cela ne m’in­té­res­sait pas du tout. »