Dans une chro­nique écrite pour Betway, Andy Roddick a imaginé les diffé­rents scéna­rios concer­nant le calen­drier de Rafael Nadal sur terre battue jusqu’à Roland‐Garros (26 mai au 9 juin).

« Dans l’idéal, Rafael Nadal voudrait jouer peut‐être trois tour­nois avant Roland‐Garros. C’est le genre de joueur qui a besoin de matchs. Monte‐Carlo a toujours été un événe­ment couronné de succès pour lui, et on peut penser qu’il souhai­te­rait à nouveau jouer à Madrid, dans son pays d’ori­gine. Maintenant qu’il s’agit de tour­nois sur 10 jours, cela augmente proba­ble­ment les chances de le voir à Madrid et à Rome, mais cela dépendra des résul­tats. S’il est éliminé préma­tu­ré­ment à Madrid, je ne le vois pas attendre trois semaines avant Roland‐Garros. Monte‐Carlo sera très révé­la­teur de l’état de son corps. S’il parti­cipe à ce tournoi, son programme sera plus chargé. »

Pour rappel, l’Espagnol figure sur la liste d’en­trée du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6 au 14 avril) où il va utiliser son clas­se­ment protégé.