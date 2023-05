Quelques heures après l’an­nonce du forfait de Rafael Nadal pour le Masters 1000 de Rome (10 au 21 mai), la dernière grande étape avant Roland‐Garros (28 mai au 11 juin), Andy Roddick a exprimé son inquié­tude sur Tennis Channel.

« C’est diffi­cile. Vous détestez le dire tout haut mais si vous connaissez bien Rafa, vous savez qu’il aime disputer des matches avant Roland‐Garros et en manquant Rome, sa présence à Paris est soudai­ne­ment remise en ques­tion. Voudrait‐il revenir avec cette bles­sure sur une terre battue glis­sante ? Il n’est plus au début de sa carrière, c’est une certi­tude. On espère qu’il s’agit d’une précau­tion. On espère qu’il s’agit simple­ment d’un énorme pari sur Roland Garros et qu’il pourra y être à 100 %, mais écoutez, comme je l’ai déjà dit, l’es­pace entre les bles­sures de Rafa devient de plus en plus étroit », a constaté l’an­cien numéro 1 mondial.