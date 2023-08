Dans un long et passion­nant entre­tien accordée au maga­zine GQ, Andy Roddick, retraitée depuis 2012 et désor­mais consul­tant pour Tennis Channel, fait plusieurs confi­dences sur sa carrière.

Il s’ex­prime notam­ment sur son bour­reau, Roger Federer, contre qui il a perdu 21 fois en 24 matchs, plusieurs fois dans des finales (3 fois à Wimbledon et 1 fois à l’US Open) et des demi‐finales de Grand Chelem (2 fois à l’Open d’Australie et 1 fois à Wimbledon).

« J’aime Roger. Je l’aime vrai­ment. Je l’aime en tant qu’être humain. Je ne me présen­tais pas tous les matins sur le terrain en me disant : ‘J’emmerde Roger’. Pour moi, c’était comme le ciel. Vous ne le regardez pas toujours, mais vous savez qu’il est là », avoue joli­ment l’ex‐numéro 1 mondial.