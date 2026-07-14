À la suite de sa défaite en finale de l’US Open 2025 contre son grand rival, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner avait déclaré vouloir devenir un joueur plus imprévisible.

Et le numéro 1 mondial a visi­ble­ment tenu parole si l’on en croit son récent sacre à Wimbledon, notam­ment sur un coup avec lequel il ne sentait pas très à l’aise il y a encore peu de temps : l’amortie.

Avec une bonne dizaine tentées entre ses duel contre Djokovic en demi‐finales et celui face à Zverev en finale, pour un très haut taux de réus­site, l’Italien semble s’être forte­ment inspiré d’Alcaraz. C’est notam­ment l’avis de l’an­cien numéro 1 mondial, Andy Roddick, qui s’est exprimé à ce sujet dans le dernier épisode de son podcast, « Served ».

« C’est tout simple­ment impres­sion­nant à tous les niveaux, il est capable de vous battre de multiples façons. Du jour au lende­main, nous devons désor­mais respecter son amorti. Vous m’avez déjà entendu parler de Carlos et de la manière dont il prépare son amorti. Sinner fait exac­te­ment la même chose. Il l’a fait sur des points déci­sifs. Il en a notam­ment réussi un contre Novak sur une balle de break dans le deuxième set pour mener d’un set et d’un break. Il trouve toujours le moyen de s’en sortir. »