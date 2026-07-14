À la suite de sa défaite en finale de l’US Open 2025 contre son grand rival, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner avait déclaré vouloir devenir un joueur plus imprévisible.
Et le numéro 1 mondial a visiblement tenu parole si l’on en croit son récent sacre à Wimbledon, notamment sur un coup avec lequel il ne sentait pas très à l’aise il y a encore peu de temps : l’amortie.
Avec une bonne dizaine tentées entre ses duel contre Djokovic en demi‐finales et celui face à Zverev en finale, pour un très haut taux de réussite, l’Italien semble s’être fortement inspiré d’Alcaraz. C’est notamment l’avis de l’ancien numéro 1 mondial, Andy Roddick, qui s’est exprimé à ce sujet dans le dernier épisode de son podcast, « Served ».
« C’est tout simplement impressionnant à tous les niveaux, il est capable de vous battre de multiples façons. Du jour au lendemain, nous devons désormais respecter son amorti. Vous m’avez déjà entendu parler de Carlos et de la manière dont il prépare son amorti. Sinner fait exactement la même chose. Il l’a fait sur des points décisifs. Il en a notamment réussi un contre Novak sur une balle de break dans le deuxième set pour mener d’un set et d’un break. Il trouve toujours le moyen de s’en sortir. »
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 13:45