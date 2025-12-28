Le succès au très haut niveau repose parfois sur un fil. Andy Roddick l’a parfai­te­ment rappelé dans son podcast avec le cas de Jannik Sinner à Wimbledon.

Mené de deux sets à rien contre un Grigor Dimitrov au sommet de son tennis, l’Italien a pu profiter d’un coup du sort pour se sortir du piège. Le Bulgare jette l’éponge dans la troi­sième manche, suite à une bles­sure au pectoral. La suite, les fans la connaissent, le numéro deux mondial décroche sur le centre court son quatrième Grand Chelem, quelques jours plus tard.

À noter que l’Américain estime que sans ce fait de match, Novak Djokovic aurait eu ses chances pour s’of­frir une finale au SW19.

« Mais nous oublions très faci­le­ment certaines choses. Vous souvenez‐vous de Wimbledon cette année, quand Jannik Sinner semblait sur le point de perdre contre Grigor Dimitrov ? Supposons que Novak soit en bonne santé. Dimitrov aurait très proba­ble­ment remporté ce match s’il ne s’était pas déchiré un muscle thora­cique. Si Sinner avait été éliminé, tout le tournoi aurait pris une autre tour­nure. Ce match contre Sinner est diffi­cile pour Novak, car il joue essen­tiel­le­ment contre la meilleure version de lui‐même. Sinner veut prendre l’ini­tia­tive. La ques­tion est la suivante : Novak peut‐il encore se défendre contre cette puis­sance ? Il n’est pas plus rapide qu’il y a deux ans… Évidemment, ce n’est pas une critique, et je le dis avec admi­ra­tion, mais ce match est diffi­cile », a commenté le cham­pion de l’US Open 2003 dans des propos relayés par Sportal.