Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick n’a pas tari d’éloges envers son compatriote Tommy Paul, 20e mondial.
« C’est l’un de ces joueurs que l’on regarde et que l’on admire. Il a atteint les demi‐finales de l’Open d’Australie, remporté Roland‐Garros junior, atteint les demi‐finales de Rome cette année avant que les choses ne se gâtent, et remporté le Queen’s Club. Il maîtrise toutes les surfaces et son jeu de transition est aussi bon que celui d’Alcaraz. Il sait prendre son temps, utiliser ses volées, sa rapidité et son athlétisme. J’aime toujours beaucoup regarder Tommy Paul résoudre les problèmes et j’espère qu’il sera en bonne santé cette année. J’espère aussi que nous parlerons davantage de son tennis que de ses blessures l’année prochaine. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 09:59