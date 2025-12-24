AccueilATPRoddick sur un joueur hors top 15 : "Il est aussi bon...
ATP

Roddick sur un joueur hors top 15 : « Il est aussi bon qu’Alcaraz dans ce domaine et il maîtrise toutes les surfaces »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

184

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick n’a pas tari d’éloges envers son compa­triote Tommy Paul, 20e mondial.

« C’est l’un de ces joueurs que l’on regarde et que l’on admire. Il a atteint les demi‐finales de l’Open d’Australie, remporté Roland‐Garros junior, atteint les demi‐finales de Rome cette année avant que les choses ne se gâtent, et remporté le Queen’s Club. Il maîtrise toutes les surfaces et son jeu de tran­si­tion est aussi bon que celui d’Alcaraz. Il sait prendre son temps, utiliser ses volées, sa rapi­dité et son athlé­tisme. J’aime toujours beau­coup regarder Tommy Paul résoudre les problèmes et j’es­père qu’il sera en bonne santé cette année. J’espère aussi que nous parle­rons davan­tage de son tennis que de ses bles­sures l’année prochaine. »

Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 09:59

Article précédent
Serena Williams à sa soeur, Venus, pour l’un des jours les plus impor­tants de sa vie : « Tu as été ma meilleure amie, ma protec­trice, mon ensei­gnante et celle qui m’a rappelé de toujours avancer avec détermination »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.