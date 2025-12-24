Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick n’a pas tari d’éloges envers son compa­triote Tommy Paul, 20e mondial.

« C’est l’un de ces joueurs que l’on regarde et que l’on admire. Il a atteint les demi‐finales de l’Open d’Australie, remporté Roland‐Garros junior, atteint les demi‐finales de Rome cette année avant que les choses ne se gâtent, et remporté le Queen’s Club. Il maîtrise toutes les surfaces et son jeu de tran­si­tion est aussi bon que celui d’Alcaraz. Il sait prendre son temps, utiliser ses volées, sa rapi­dité et son athlé­tisme. J’aime toujours beau­coup regarder Tommy Paul résoudre les problèmes et j’es­père qu’il sera en bonne santé cette année. J’espère aussi que nous parle­rons davan­tage de son tennis que de ses bles­sures l’année prochaine. »