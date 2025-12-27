Dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a pris la défense d’Alexander Zverev, toujours en quête d’un titre en Gand Chelem et souvent visé par des critiques injustes selon l’an­cien numéro 1 mondial.

The conver­sa­tion around Zverev often focuses on the missing major, but Andy & Jon zoom out : he fini­shed the year at No. 3‐ an excep­tional result in an era defined by Sinner and Alcaraz. What adjust­ments can elevate his game in 2026 ? Catch Andy’s full take in our 2025 ATP Recap… pic.twitter.com/cLET0eAaai — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) December 26, 2025

« C’est regret­table que l’ensemble de sa carrière soit définie par sa capa­cité à battre ou non Alcaraz et Sinner à la suite pour remporter un titre du Grand Chelem. C’est un joueur excep­tionnel, sa carrière est incroyable. Si je devais lui suggérer un chan­ge­ment dans son jeu ? Les gens disent qu’il devrait entrer davan­tage sur le court et frapper plus à plat, mais avec sa tech­nique, ce n’est pas une option. Son revers est incroyable, même s’il pour­rait faire un peu plus de service‐volée. Parfois, il faut être agressif dès le premier coup, c’est ce que je pense »,