Dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a pris la défense d’Alexander Zverev, toujours en quête d’un titre en Gand Chelem et souvent visé par des critiques injustes selon l’ancien numéro 1 mondial.
The conversation around Zverev often focuses on the missing major, but Andy & Jon zoom out : he finished the year at No. 3‐ an exceptional result in an era defined by Sinner and Alcaraz. What adjustments can elevate his game in 2026 ? Catch Andy’s full take in our 2025 ATP Recap… pic.twitter.com/cLET0eAaai— Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) December 26, 2025
« C’est regrettable que l’ensemble de sa carrière soit définie par sa capacité à battre ou non Alcaraz et Sinner à la suite pour remporter un titre du Grand Chelem. C’est un joueur exceptionnel, sa carrière est incroyable. Si je devais lui suggérer un changement dans son jeu ? Les gens disent qu’il devrait entrer davantage sur le court et frapper plus à plat, mais avec sa technique, ce n’est pas une option. Son revers est incroyable, même s’il pourrait faire un peu plus de service‐volée. Parfois, il faut être agressif dès le premier coup, c’est ce que je pense »,
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 09:56