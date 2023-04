Absent depuis son élimi­na­tion et sa bles­sure au 2e tour de l’Open d’Australie contre Mackenzie McDonald le 18 janvier dernier, Rafael Nadal a une nouvelle fois repoussé son retour en renon­çant à l’ATP 500 de Barcelone (17 au 23 avril).

« Je ne suis toujours pas prêt et, par consé­quent, je continue mon processus de prépa­ra­tion pour le retour à la compé­ti­tion », a justifié l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.

Sur Tennis Channel, Andy Roddick a donné son avis sur la situa­tion du Majorquin, qui pour­rait poten­tiel­le­ment revenir pour le Masters 1000 de Madrid à partir du 26 avril.

« Ecoutez, est‐ce que l’un d’entre nous pensait qu’il allait gagner deux tour­nois du Grand Chelem l’année dernière, qu’il serait en bonne santé et qu’il joue­rait un grand nombre de matchs au cours des sept premiers mois de l’année ? Probablement pas. Désormais, l’es­pace entre ses bles­sures est de plus en plus réduit. On a l’im­pres­sion qu’elles se cumulent main­te­nant. Auparavant, il prenait trois ou quatre mois d’arrêt, puis reve­nait en pleine forme. Il semble qu’il n’ait pas été en parfaite santé depuis son parcours à Wimbledon l’année dernière. Pour le reste de sa carrière, il va tracer un cercle rouge vif autour de Roland‐Garros et faire tout ce qui est en son pouvoir pour y disputer des matches. C’est un vrai problème s’il rate Monte‐Carlo, Barcelone et Madrid. C’est un moteur diesel, il a besoin de ces répé­ti­tions avant les grands événe­ments. C’est très inquié­tant pour les fans de Rafa ? »