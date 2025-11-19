Lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a pris la défense d’Alexander Zverev, estimant que les critiques dont il fait l’objet sont largement exagérées.
« Écoutez, vous n’êtes peut‐être pas fan de Sasha pour des raisons et des événements qui se sont produits en dehors du court, ou pour toute autre raison, mais il y a des gens qui traitent ce gars comme s’il n’était pas un grand joueur. Et ça m’énerve. Il a 24 titres, il a participé au Masters chaque année où il n’a pas été blessé au cours des neuf dernières années. Peu de gens ont participé huit fois au Masters. Carlos et Jannik sont tellement bons que je ne veux jamais, jamais, jamais en arriver à un point où ceux qui ne sont pas eux sont traités comme des moins que rien. C’est ridicule. »
Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 15:46