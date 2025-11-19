AccueilATPRoddick très en colère au sujet de Zverev : "Il y a...
Roddick très en colère au sujet de Zverev : « Il y a des gens qui traitent ce gars comme s’il n’était pas un grand joueur. C’est ridi­cule. Tous ceux qui ne sont pas Alcaraz ou Sinner ne sont pas des moins que rien »

Lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a pris la défense d’Alexander Zverev, esti­mant que les critiques dont il fait l’objet sont large­ment exagérées.

« Écoutez, vous n’êtes peut‐être pas fan de Sasha pour des raisons et des événe­ments qui se sont produits en dehors du court, ou pour toute autre raison, mais il y a des gens qui traitent ce gars comme s’il n’était pas un grand joueur. Et ça m’énerve. Il a 24 titres, il a parti­cipé au Masters chaque année où il n’a pas été blessé au cours des neuf dernières années. Peu de gens ont parti­cipé huit fois au Masters. Carlos et Jannik sont telle­ment bons que je ne veux jamais, jamais, jamais en arriver à un point où ceux qui ne sont pas eux sont traités comme des moins que rien. C’est ridicule. »

