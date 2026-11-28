S’il y a un sujet qui fait l’unanimité au sein du tennis mondial, hormis évidemment du côté des organisateurs, c’est bien la Coupe Davis.
Depuis son changement de format en 2019, la mythique compétition par équipe a totalement perdu de son prestige, notamment à cause de ces fameuses phases finales disputées la dernière semaine de novembre dans une même ville (Bologne en l’occurence depuis 2025).
C’est exactement le sens de la dernière sortie d’Andy Roddick dans le dernier épisode de son podcast.
« J’ai disputé la Coupe Davis à chaque fois qu’on m’a sollicité, pendant une décennie. Cela a été l’une de mes expériences préférées de ma carrière. La magie résidait justement dans ce format aller‐retour. Ce n’était pas comme se rendre sur un terrain neutre pour disputer un tournoi en fin d’année où l’on se retrouve avec ses coéquipiers pendant 48 heures. Je trouve ça dommage pour les joueurs d’aujourd’hui, car ils ne peuvent pas vivre ce que nous avons vécu à l’époque. Cette compétition n’est tout simplement plus la même. Elle n’a plus que le nom. Pourquoi demandons‐nous à Zverev et Alcaraz de jouer la dernière semaine de novembre ? »
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 18:18