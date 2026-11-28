S’il y a un sujet qui fait l’una­ni­mité au sein du tennis mondial, hormis évidem­ment du côté des orga­ni­sa­teurs, c’est bien la Coupe Davis.

Depuis son chan­ge­ment de format en 2019, la mythique compé­ti­tion par équipe a tota­le­ment perdu de son pres­tige, notam­ment à cause de ces fameuses phases finales dispu­tées la dernière semaine de novembre dans une même ville (Bologne en l’oc­cu­rence depuis 2025).

C’est exac­te­ment le sens de la dernière sortie d’Andy Roddick dans le dernier épisode de son podcast.

« J’ai disputé la Coupe Davis à chaque fois qu’on m’a solli­cité, pendant une décennie. Cela a été l’une de mes expé­riences préfé­rées de ma carrière. La magie rési­dait juste­ment dans ce format aller‐retour. Ce n’était pas comme se rendre sur un terrain neutre pour disputer un tournoi en fin d’année où l’on se retrouve avec ses coéqui­piers pendant 48 heures. Je trouve ça dommage pour les joueurs d’aujourd’hui, car ils ne peuvent pas vivre ce que nous avons vécu à l’époque. Cette compé­ti­tion n’est tout simple­ment plus la même. Elle n’a plus que le nom. Pourquoi demandons‐nous à Zverev et Alcaraz de jouer la dernière semaine de novembre ? »