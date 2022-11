Andy Roddick a salué la belle perfor­mance de Novak Djokovic après sa victoire au Masters. L’Américain est admi­ratif du fait que Djokovic et Nadal main­tiennent un tel niveau de compé­ti­ti­vité à cet âge plutôt avancé de leur carrière.

Cependant, Andy Roddick a quelques doutes au sujet de l’Espagnol. L’Américain doute qu’il puisse encore conti­nuer à performer au plus haut niveau surtout s’il ne modifie pas son jeu.

Selon Andy, Rafa doit abso­lu­ment être plus offensif, prendre des risques même si cela va engen­drer des fautes, des hauts et des bas dans ses matches.

« Vous ne trou­verez pas de plus grand fan de Rafa que moi, mais il doit ajuster sa façon de jouer s’il veut conti­nuer à gagner. Il doit prendre plus de risques et terminer plus tôt. Cela signifie que nous verrons beau­coup plus de pics et de creux dans ses matchs. Il n’est plus capable de faire « tomber » des balles comme il le faisait aupa­ra­vant sans en payer le prix au niveau physique » a déclaré le vain­queur de l’US Open 2003.