Invité à réagir à propos des révé­la­tions sur les deux contrôles anti­do­pages posi­tifs de Jannik Sinner, fina­le­ment inno­centé par un tribunal indé­pen­dant, Roger Federer, après avoir estimé que l’Italien n’avait certai­ne­ment rien fait tout en s’in­ter­ro­geant sur sa non‐suspension, a évoqué le « cauchemar » autour de ce ques­tion du dopage et des nombreux contrôles.

« C’est le cauchemar de tout athlète et de toute équipe de faire face à ce genre d’accusations et de problèmes parce que nous passons ces tests tous les jours et remplis­sons des formu­laires à longueur de journée. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous vous demandez : ‘Est‐ce que quelqu’un va venir à ma porte pour me tester ?’ C’est vrai­ment compliqué. »