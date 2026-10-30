Il est rare que Roger Federer s’ex­prime autant en si peu de temps au sujet de la retraite d’un joueur. Mais tout le monde n’est pas Stan Wawrinka.

Invité à s’ex­primer au sujet de se son compa­triote suisse lors d’une vidéo hommage diffusée par l’ATP, Roger a tenu à remer­cier son compa­triote pour toute sa contri­bu­tion lors des rassem­ble­ments avec l’équipe natio­nale, avec laquelle ils ont remporté la Coupe Davis en 2014 et la médaille d’or en double aux JO de Pékin en 2008.

« Stan, je tiens à te féli­citer du fond du cœur pour ton incroyable parcours. Ce que tu as accompli est extra­or­di­naire. C’est merveilleux d’avoir pu vivre tant de choses ensemble. Que ce soit la Coupe Davis à Lille au fil des années, ou encore les Jeux Olympiques de Pékin. C’est incroyable. Merci beau­coup. Ce sont des moments que je n’oublierai jamais, et j’espère que toi non plus, bien sûr. »