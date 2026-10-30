Il est rare que Roger Federer s’exprime autant en si peu de temps au sujet de la retraite d’un joueur. Mais tout le monde n’est pas Stan Wawrinka.
Invité à s’exprimer au sujet de se son compatriote suisse lors d’une vidéo hommage diffusée par l’ATP, Roger a tenu à remercier son compatriote pour toute sa contribution lors des rassemblements avec l’équipe nationale, avec laquelle ils ont remporté la Coupe Davis en 2014 et la médaille d’or en double aux JO de Pékin en 2008.
« Stan, je tiens à te féliciter du fond du cœur pour ton incroyable parcours. Ce que tu as accompli est extraordinaire. C’est merveilleux d’avoir pu vivre tant de choses ensemble. Que ce soit la Coupe Davis à Lille au fil des années, ou encore les Jeux Olympiques de Pékin. C’est incroyable. Merci beaucoup. Ce sont des moments que je n’oublierai jamais, et j’espère que toi non plus, bien sûr. »
Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 13:50