L’aura de Roger Federer auprès des fans est toujours aussi impressionnante.

Plus de trois ans après l’arrêt de sa carrière, le Suisse a fait exploser la billet­terie du Hall of Fame alors qu’il y sera intro­duit le 26 août prochain.

Pour parer à cette situa­tion inédite, l’or­ga­ni­sa­tion a publié un commu­niqué dans lequel elle annonce la créa­tion d’une zone en plein air permet­tant à des centaines de fans supplé­men­taires de suivre la céré­monie en direct.

« Le Hall of Fame a reçu un nombre sans précé­dent de demandes pour la céré­monie d’in­tro­ni­sa­tion 2026, et les billets se sont vendus en deux minutes. Anticipant cet engoue­ment, nous avons décidé d’or­ga­niser une soirée offi­cielle en plein air permet­tant à des milliers de fans supplé­men­taires d’y parti­ciper. Notre salle étant petite mais histo­rique, notre capa­cité d’ac­cueil est limitée. Nous encou­ra­geons les fans à s’ins­crire sur les listes d’at­tente de notre site web et à s’abonner pour rece­voir les dernières infor­ma­tions. Nous sommes impa­tients de célé­brer Roger Federer et Mary Carillo en août. »