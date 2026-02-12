L’aura de Roger Federer auprès des fans est toujours aussi impressionnante.
Plus de trois ans après l’arrêt de sa carrière, le Suisse a fait exploser la billetterie du Hall of Fame alors qu’il y sera introduit le 26 août prochain.
Pour parer à cette situation inédite, l’organisation a publié un communiqué dans lequel elle annonce la création d’une zone en plein air permettant à des centaines de fans supplémentaires de suivre la cérémonie en direct.
Update on 2026 Induction Celebration tickets. pic.twitter.com/om58QQD0ED— International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) February 11, 2026
« Le Hall of Fame a reçu un nombre sans précédent de demandes pour la cérémonie d’intronisation 2026, et les billets se sont vendus en deux minutes. Anticipant cet engouement, nous avons décidé d’organiser une soirée officielle en plein air permettant à des milliers de fans supplémentaires d’y participer. Notre salle étant petite mais historique, notre capacité d’accueil est limitée. Nous encourageons les fans à s’inscrire sur les listes d’attente de notre site web et à s’abonner pour recevoir les dernières informations. Nous sommes impatients de célébrer Roger Federer et Mary Carillo en août. »
Publié le jeudi 12 février 2026 à 16:16