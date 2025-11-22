Au cours de sa longue interview accordée au quotidien suisse, Tages‐Anzeiger, à l’occasion de la nouvelle de son intronisation au Hall of Fame, qui aura lieu en 2026, Roger Federer s’est exprimé sur de nombreux sujets.
Et après avoir mis les choses au clair concernant la possibilité d’entraîner ou de conseiller un joueur ou une joueuse sur le circuit, le Suisse a révélé qu’il suivait de très près les progrès de son fils, Léo, qui semble particulièrement mordu de petite balle jaune.
« Non, je ne suis pas son entraîneur. Si on a besoin de moi, je suis là. Je suis ravi d’aider, avec les autres enfants aussi. Mais l’entraînement devrait être géré par quelqu’un d’autre. Je me vois plutôt comme le manager de Leo. Je ne l’ai pas poussé pendant longtemps. Mais depuis environ un an, comme je remarque qu’il a de plus en plus envie de jouer, j’essaie de lui en donner les moyens. À cet âge‐là, il faut s’entraîner et jouer suffisamment. Je veille à ce que Leo ait de bons entraîneurs et partenaires d’entraînement. Organiser tout ça demande beaucoup de travail. On ne peut pas simplement l’envoyer quelque part et voir ce qui se passe. Je trouve que Leo se débrouille très bien. Il participe même à des tournois de temps en temps. Pour moi, c’est passionnant de suivre ses progrès. Je me soucie moins des résultats que de son plaisir et de ses progrès. »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 19:45