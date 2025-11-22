AccueilInsoliteRoger Federer, au chevet d'un joueur très spécial : "Je me vois...
Roger Federer, au chevet d’un joueur très spécial : « Je me vois plutôt comme son manager »

Au cours de sa longue inter­view accordée au quoti­dien suisse, Tages‐Anzeiger, à l’oc­ca­sion de la nouvelle de son intro­ni­sa­tion au Hall of Fame, qui aura lieu en 2026, Roger Federer s’est exprimé sur de nombreux sujets. 

Et après avoir mis les choses au clair concer­nant la possi­bi­lité d’en­traîner ou de conseiller un joueur ou une joueuse sur le circuit, le Suisse a révélé qu’il suivait de très près les progrès de son fils, Léo, qui semble parti­cu­liè­re­ment mordu de petite balle jaune. 

« Non, je ne suis pas son entraî­neur. Si on a besoin de moi, je suis là. Je suis ravi d’aider, avec les autres enfants aussi. Mais l’en­traî­ne­ment devrait être géré par quel­qu’un d’autre. Je me vois plutôt comme le manager de Leo. Je ne l’ai pas poussé pendant long­temps. Mais depuis environ un an, comme je remarque qu’il a de plus en plus envie de jouer, j’es­saie de lui en donner les moyens. À cet âge‐là, il faut s’en­traîner et jouer suffi­sam­ment. Je veille à ce que Leo ait de bons entraî­neurs et parte­naires d’en­traî­ne­ment. Organiser tout ça demande beau­coup de travail. On ne peut pas simple­ment l’en­voyer quelque part et voir ce qui se passe. Je trouve que Leo se débrouille très bien. Il parti­cipe même à des tour­nois de temps en temps. Pour moi, c’est passion­nant de suivre ses progrès. Je me soucie moins des résul­tats que de son plaisir et de ses progrès. »

Publié le samedi 22 novembre 2025 à 19:45

