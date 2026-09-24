Roger Federer est comme un poisson dans l’eau à l’O2 Arena de Londres, une salle qu’il connaît très bien pour y avoir disputé de nombreux Masters.

Alors qu’il orga­nise la 9e édition de la Laver Cup, la compé­ti­tion par équipes qu’il a créée de toutes pièces avec son agent, Tony Godsick, le Suisse a révélé lors d’une inter­view les trois joueurs qu’il avait parti­cu­liè­re­ment hâte de voir jouer en direct.

« Je ne dirais pas qu’il y a un match en parti­cu­lier que j’attends avec impa­tience. J’aime simple­ment voir certains joueurs que je ne connais pas jouer en direct pour la première fois, comme Learner Tien. J’ai vrai­ment hâte de le voir faire ses débuts à la Laver Cup. C’est toujours un plaisir de voir jouer Carlos Alcaraz. Et aussi, je dois le dire, Alexander Zverev, avec ses deux titres du Grand Chelem cette année et sa finale à Wimbledon. Il a connu une année incroyable, et ce sera génial de le voir jouer en direct à nouveau. »