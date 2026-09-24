Roger Federer est comme un poisson dans l’eau à l’O2 Arena de Londres, une salle qu’il connaît très bien pour y avoir disputé de nombreux Masters.
Alors qu’il organise la 9e édition de la Laver Cup, la compétition par équipes qu’il a créée de toutes pièces avec son agent, Tony Godsick, le Suisse a révélé lors d’une interview les trois joueurs qu’il avait particulièrement hâte de voir jouer en direct.
« Je ne dirais pas qu’il y a un match en particulier que j’attends avec impatience. J’aime simplement voir certains joueurs que je ne connais pas jouer en direct pour la première fois, comme Learner Tien. J’ai vraiment hâte de le voir faire ses débuts à la Laver Cup. C’est toujours un plaisir de voir jouer Carlos Alcaraz. Et aussi, je dois le dire, Alexander Zverev, avec ses deux titres du Grand Chelem cette année et sa finale à Wimbledon. Il a connu une année incroyable, et ce sera génial de le voir jouer en direct à nouveau. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 17:42