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Roger Federer, avant le début de sa compé­ti­tion : « Il y a trois joueurs que j’ai hâte de voir jouer en direct »

Par
Thomas S
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Roger Federer est comme un poisson dans l’eau à l’O2 Arena de Londres, une salle qu’il connaît très bien pour y avoir disputé de nombreux Masters. 

Alors qu’il orga­nise la 9e édition de la Laver Cup, la compé­ti­tion par équipes qu’il a créée de toutes pièces avec son agent, Tony Godsick, le Suisse a révélé lors d’une inter­view les trois joueurs qu’il avait parti­cu­liè­re­ment hâte de voir jouer en direct. 

« Je ne dirais pas qu’il y a un match en parti­cu­lier que j’attends avec impa­tience. J’aime simple­ment voir certains joueurs que je ne connais pas jouer en direct pour la première fois, comme Learner Tien. J’ai vrai­ment hâte de le voir faire ses débuts à la Laver Cup. C’est toujours un plaisir de voir jouer Carlos Alcaraz. Et aussi, je dois le dire, Alexander Zverev, avec ses deux titres du Grand Chelem cette année et sa finale à Wimbledon. Il a connu une année incroyable, et ce sera génial de le voir jouer en direct à nouveau. »

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 17:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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