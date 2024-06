Lors de son entre­tien avec le quoti­dien EL Pais, Roger Federer a voulu expliqué ce qui a permis au BIG4 d’exister au delà de leurs perfor­mances sur le court. Selon lui, ce lien a perduré aussi parce qu’ils sont devenus des parents responsables.

« Je crois aussi que ce qui nous relie tous, y compris Andy, c’est le fait d’avoir été parents. Au‐delà de tous les matches que nous avons joués et de la riva­lité, nous avons beau­coup de choses en commun et de choses à nous dire. Il (Djokovic) a deux enfants, Andy en a quatre et Rafa était sur le point d’avoir son premier enfant [il l’aura un mois plus tard]… C’était magni­fique de pouvoir vivre tout cela en famille (NDLR : La dernière Laver Cup) »