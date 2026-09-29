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Roger Federer : « C’est parfois le problème de Carlos Alcaraz sur le court »

Par
Baptiste Mulatier
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Roger Federer a encore pu observer Carlos Alcaraz de prêt lors de la neuvième édition de la Laver Cup, compé­ti­tion qu’il a créée en 2017 avec son agent, Tony Godsick. 

Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, le « maestro » a encensé l’Espagnol tout en notant un possible axe d’amélioration. 

« Le regarder jouer est tout simple­ment un plaisir. Ce garçon est un génie sur le court, il est incroyable par la variété des coups qu’il parvient à créer. Le problème, c’est que parfois, il a même trop de possi­bi­lités et qu’il peut finir par se perdre un peu parmi toutes ces options. »

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 18:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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