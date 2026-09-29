Roger Federer a encore pu observer Carlos Alcaraz de prêt lors de la neuvième édition de la Laver Cup, compétition qu’il a créée en 2017 avec son agent, Tony Godsick.
Lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le « maestro » a encensé l’Espagnol tout en notant un possible axe d’amélioration.
« Le regarder jouer est tout simplement un plaisir. Ce garçon est un génie sur le court, il est incroyable par la variété des coups qu’il parvient à créer. Le problème, c’est que parfois, il a même trop de possibilités et qu’il peut finir par se perdre un peu parmi toutes ces options. »
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 18:49