Roger Federer a encore pu observer Carlos Alcaraz de prêt lors de la neuvième édition de la Laver Cup, compé­ti­tion qu’il a créée en 2017 avec son agent, Tony Godsick.

Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, le « maestro » a encensé l’Espagnol tout en notant un possible axe d’amélioration.

« Le regarder jouer est tout simple­ment un plaisir. Ce garçon est un génie sur le court, il est incroyable par la variété des coups qu’il parvient à créer. Le problème, c’est que parfois, il a même trop de possi­bi­lités et qu’il peut finir par se perdre un peu parmi toutes ces options. »