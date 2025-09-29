Alors qu’il réagissait à la défaite de Carlos Alcaraz face à Taylor Fritz il y a quelques jours lors de la Laver Cup, Roger Federer a été questionné sur la manière dont il s’y prendrait pour battre l’actuel numéro 1 mondial. Et sans surprise, le Suisse s’appuierait sur son agressivité.
« Je veux dire, c’est évidemment une question de surface. Toutes les surfaces ne permettent pas de jouer à fond. Contre Alcaraz, il faut parfois le faire déjouer, ce qui est évidemment très difficile. Ce que j’ai vu, c’est simplement ce qu’il est capable de couvrir, et avec la vitesse qu’il a, il faut aborder le match avec l’état d’esprit qu’il faut gagner le point deux fois. Si je devais l’affronter aujourd’hui, je jouerais évidemment de manière très agressive contre lui. Je n’arrêterais pas de l’attaquer, je le mettrais mal à l’aise et je varierais mon jeu », a déclaré Federer dans des propos rapportés par Athlon Sports.
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 11:11