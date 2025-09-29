AccueilATPRoger Federer : "Comment battre Carlos Alcaraz ? Si je devais l'affronter...
ATP

Roger Federer : « Comment battre Carlos Alcaraz ? Si je devais l’af­fronter aujourd’hui, je joue­rais de cette manière »

Thomas S
Par Thomas S

Alors qu’il réagis­sait à la défaite de Carlos Alcaraz face à Taylor Fritz il y a quelques jours lors de la Laver Cup, Roger Federer a été ques­tionné sur la manière dont il s’y pren­drait pour battre l’ac­tuel numéro 1 mondial. Et sans surprise, le Suisse s’ap­puie­rait sur son agressivité. 

« Je veux dire, c’est évidem­ment une ques­tion de surface. Toutes les surfaces ne permettent pas de jouer à fond. Contre Alcaraz, il faut parfois le faire déjouer, ce qui est évidem­ment très diffi­cile. Ce que j’ai vu, c’est simple­ment ce qu’il est capable de couvrir, et avec la vitesse qu’il a, il faut aborder le match avec l’état d’es­prit qu’il faut gagner le point deux fois. Si je devais l’af­fronter aujourd’hui, je joue­rais évidem­ment de manière très agres­sive contre lui. Je n’ar­rê­te­rais pas de l’at­ta­quer, je le mettrais mal à l’aise et je varie­rais mon jeu », a déclaré Federer dans des propos rapportés par Athlon Sports. 

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 11:11

