Après être revenu avec sincérité sur ses débuts sur le circuit professionnel, Roger Federer a expliqué comment il évacuait le stress lors de sa carrière de joueur.
« Plus tard, la situation s’est améliorée et m’a offert de meilleures perspectives, avec Mirka et mon équipe à mes côtés. Nous nous amusions beaucoup. Dès que l’atmosphère devenait trop lourde, nous multipliions les plaisanteries jusqu’à ce que tout redevienne normal », a raconté la légende suisse lors d’une grande interview relayée par le média suisse 24 heures, à l’occasion de l’annonce de son intronisation au Hall Of Fame en 2026.
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 12:09