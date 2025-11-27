Après être revenu avec sincé­rité sur ses débuts sur le circuit profes­sionnel, Roger Federer a expliqué comment il évacuait le stress lors de sa carrière de joueur.

« Plus tard, la situa­tion s’est améliorée et m’a offert de meilleures pers­pec­tives, avec Mirka et mon équipe à mes côtés. Nous nous amusions beau­coup. Dès que l’atmosphère deve­nait trop lourde, nous multi­pliions les plai­san­te­ries jusqu’à ce que tout rede­vienne normal », a raconté la légende suisse lors d’une grande inter­view relayée par le média suisse 24 heures, à l’oc­ca­sion de l’an­nonce de son intro­ni­sa­tion au Hall Of Fame en 2026.