Même sans raquette en main, Roger Federer continue toujours de faire l’actualité.

Plus d’un an et demi après avoir mis un terme défi­nitif à son immense carrière lors de la Laver Cup disputée à Londres, le Suisse était présent ce lundi à New‐York pour assister à la première projec­tion du docu­men­taire qui lui est consacré sur les douze derniers jours qui ont précédé son fameux dernier match en double aux côtés de Rafael Nadal.

Ce docu­men­taire produit par Amazon Prime, réalisé par Asif Kapadia et inti­tulé « Federer : Twelve Final Days » sortira sur la plate­forme améri­caine de vidéo à la demande le 20 juin prochain.

Et à en croire l’in­té­ressé, les mouchoirs sont à prévoir…