Présent ce lundi à Wimbledon dans la Royal Box où il a assisté à plusieurs matchs, Roger Federer, qui s’est d’ailleurs fait remarquer par sa classe au début du match entre Zverev et Lehecka, a été interrogé sur le magazine Vogue devant le fameux tableau vert des vainqueurs du tournoi.
Et lorsqu’il a été invité à choisir son match préféré de l’histoire du All England Club, le Suisse n’a pas hésité longtemps en citant la fameuse finale de l’édition 1980 entre Bjorn Borg et John McEnroe.
« Oh, mon moment préféré à Wimbledon ? Je dois choisir celui entre Borg et McEnroe. Ce sont deux de mes joueurs préférés de tous les temps. Vous savez, ils ont disputé des matchs en cinq sets et se sont affrontés à plusieurs reprises ici, mais je pense que le moment le plus emblématique, c’est quand Björn se met à genoux et lance sa raquette en l’air. Et je crois qu’il porte son haut de survêtement rouge à la fin. À l’époque où l’on avait encore le droit de porter des couleurs un peu plus vives, et alors qu’il brandit le trophée de Wimbledon, je pense que c’est un moment emblématique », a déclaré le Suisse qui va faire plaisir aux nostalgiques et aux puristes.
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 14:44