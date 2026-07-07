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Roger Federer dévoile son match préféré de l’his­toire de Wimbledon, et il n’est pas dedans : « Je suis obligé de choisir ce duel emblématique »

Par
Thomas S
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Présent ce lundi à Wimbledon dans la Royal Box où il a assisté à plusieurs matchs, Roger Federer, qui s’est d’ailleurs fait remar­quer par sa classe au début du match entre Zverev et Lehecka, a été inter­rogé sur le maga­zine Vogue devant le fameux tableau vert des vain­queurs du tournoi.

Et lors­qu’il a été invité à choisir son match préféré de l’his­toire du All England Club, le Suisse n’a pas hésité long­temps en citant la fameuse finale de l’édi­tion 1980 entre Bjorn Borg et John McEnroe. 

« Oh, mon moment préféré à Wimbledon ? Je dois choisir celui entre Borg et McEnroe. Ce sont deux de mes joueurs préférés de tous les temps. Vous savez, ils ont disputé des matchs en cinq sets et se sont affrontés à plusieurs reprises ici, mais je pense que le moment le plus emblé­ma­tique, c’est quand Björn se met à genoux et lance sa raquette en l’air. Et je crois qu’il porte son haut de survê­te­ment rouge à la fin. À l’époque où l’on avait encore le droit de porter des couleurs un peu plus vives, et alors qu’il brandit le trophée de Wimbledon, je pense que c’est un moment emblé­ma­tique », a déclaré le Suisse qui va faire plaisir aux nostal­giques et aux puristes.

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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