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Roger Federer émer­veillé devant la nouvelle oeuvre de Rafael Nadal : « C’est vrai­ment impressionnant »

Par
Thomas S
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Présent depuis plusieurs jours sur l’île de Majorque, en Espagne, où il a notam­ment joué au golf avec Rafael Nadal, Roger Federer a eu l’hon­neur de décou­vrir le nouveau musée de son ancien rival, situé au sein de l’aca­démie de ce dernier, à Manacor.

Le Suisse a donc pu décou­vrir le nouvel espace dédié au Big 3, avec notam­ment quelques objets qui lui appar­te­naient comme des raquettes ou des maillots offerts à son vieil ami durant sa carrière. 

Interrogé par le maga­zine espa­gnol, Hola, à propos de cette visite où Rafa n’était pas présent, mais bien le père de ce dernier, Roger a fait part de ses impressions. 

« Maintenant, c’est vrai­ment impres­sion­nant », a déclaré Federer, visi­ble­ment emballé par ce nouveau musée récem­ment agrandi. 

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 19:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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