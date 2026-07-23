Présent depuis plusieurs jours sur l’île de Majorque, en Espagne, où il a notamment joué au golf avec Rafael Nadal, Roger Federer a eu l’honneur de découvrir le nouveau musée de son ancien rival, situé au sein de l’académie de ce dernier, à Manacor.
Le Suisse a donc pu découvrir le nouvel espace dédié au Big 3, avec notamment quelques objets qui lui appartenaient comme des raquettes ou des maillots offerts à son vieil ami durant sa carrière.
Welcome back, @rogerfederer ! 👋— Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) July 23, 2026
💙 Thank you for visiting the new Rafa Nadal Museum and being part of such a special day at the @rnadalacademy 🎾https://t.co/jPwUOH5BnB pic.twitter.com/7cl2ZE3BXH
Interrogé par le magazine espagnol, Hola, à propos de cette visite où Rafa n’était pas présent, mais bien le père de ce dernier, Roger a fait part de ses impressions.
« Federer se rinde al renovado Museo Rafa Nadal : « Ahora es realmente espectacular »— Dinora♥RF 🐐 (@norinchi_df) July 23, 2026
📸Hola News pic.twitter.com/E52NLFNuwB
« Maintenant, c’est vraiment impressionnant », a déclaré Federer, visiblement emballé par ce nouveau musée récemment agrandi.
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 19:30