Présent depuis plusieurs jours sur l’île de Majorque, en Espagne, où il a notam­ment joué au golf avec Rafael Nadal, Roger Federer a eu l’hon­neur de décou­vrir le nouveau musée de son ancien rival, situé au sein de l’aca­démie de ce dernier, à Manacor.

Le Suisse a donc pu décou­vrir le nouvel espace dédié au Big 3, avec notam­ment quelques objets qui lui appar­te­naient comme des raquettes ou des maillots offerts à son vieil ami durant sa carrière.

Welcome back, @rogerfederer ! 👋



💙 Thank you for visi­ting the new Rafa Nadal Museum and being part of such a special day at the @rnadalacademy 🎾https://t.co/jPwUOH5BnB pic.twitter.com/7cl2ZE3BXH — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) July 23, 2026

Interrogé par le maga­zine espa­gnol, Hola, à propos de cette visite où Rafa n’était pas présent, mais bien le père de ce dernier, Roger a fait part de ses impressions.

« Federer se rinde al reno­vado Museo Rafa Nadal : « Ahora es real­mente espec­ta­cular »

📸Hola News pic.twitter.com/E52NLFNuwB — Dinora♥RF 🐐 (@norinchi_df) July 23, 2026

« Maintenant, c’est vrai­ment impres­sion­nant », a déclaré Federer, visi­ble­ment emballé par ce nouveau musée récem­ment agrandi.