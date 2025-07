Comme il en a l’ha­bi­tude au moins une fois par an, Roger Federer a rendu visite à son ami, Rafael Nadal, Majorque.

Les deux hommes, ainsi que la femme et les enfants du Suisse, ont été aperçus ce jeudi au sein de Rafa Nadal Academy comme le montre la vidéo ci‐dessous.

News‐alert!!! Fedal and Fed family is at the academy 😁. via mana­togo IG story pic.twitter.com/HmghXY4HC4