Sur les deux premières marches de l’ATP, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner incarnent le nouveau visage du tennis mondial.

Dans un entre­tien accordé à La Gazetta dello Sport, Roger Federer estime que la prise de pouvoir des deux joueurs est une bonne chose, mais qu’il est préma­turé de comparer leur riva­lité à la sienne avec Rafael Nadal.

« C’est agréable de les voir jouer. Sinner et Alcaraz comme moi et Nadal ? Oui, je n’y avais pas pensé, mais il est encore trop tôt pour en parler. Je pense que chaque joueur de tennis a ses propres riva­lités. Mais Sinner et Alcaraz sont de la même géné­ra­tion, ils sont très forts et je pense qu’ils se respectent beau­coup. Ils sont partis du bon pied et leurs matchs promettent d’être de grands défis. »