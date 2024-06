Si la rela­tion entre Roger Federer et Novak Djokovic s’est nette­ment arrangée depuis la retraite du Suisse en 2022, elle n’a pas toujours été très bonne, notam­ment lorsque le Serbe est arrivé sur le circuit et a commencé à empiler les titres.

À ce propos, Federer a tenu à faire amende hono­rable au cours d’une séquence faisant partie du docu­men­taire sur les douze derniers jours avant sa retraite qui sortira en France le 20 juin prochain sur Amazon.

« J’ai joué contre lui à Monaco la toute première fois [Federer a gagné 6–3, 2–6, 6–3 en 2006] et je suis sorti du court en me disant : ‘Oui, il est bon’. Même s’il y avait un certain engoue­ment autour de lui, je n’étais pas vrai­ment convaincu. Je pense que je n’ai pas accordé à Novak le respect qu’il méri­tait à cause de ses défauts tech­niques. J’avais l’im­pres­sion que Novak avait une prise de coup droit très extrême et que son revers n’était pas aussi fluide qu’il l’est aujourd’hui. Mais il a ensuite très bien corrigé ces défauts et est devenu un joueur mons­trueux. Je pense qu’il était le trouble‐fête des fans de Rafa et des miens. Il y avait beau­coup d’amour pour Rafa et moi, alors quand Novak est arrivé, beau­coup de gens ont dit : ‘Ecoutez, nous n’avons pas besoin d’un troi­sième joueur. Nous sommes heureux avec Roger et Rafa’. »