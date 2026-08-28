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Roger Federer impres­sionné par le nouveau phéno­mène du circuit : « Je n’au­rais jamais pu imaginer une telle progres­sion, et je pense que personne ne l’aurait imaginé »

Par
Thomas S
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Présent à New‐York depuis plusieurs jours où il a notam­ment parti­cipé à une exhi­bi­tion en simple contre Andy Roddick en marge de l’US Open, Roger Federer en a profité piur s’ex­primer auprès de la presse américaine.

Invité à se prononcer sur les joueurs du circuit qu’il apprécie et notam­ment la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, le Maestro n’a pas tari d’éloges au sujet du jeune espagnol. 

« Je trouve que l’ascension de Jodar est incroyable. Il y a quelques mois, je n’aurais jamais pu l’imaginer, et je pense que personne ne l’aurait imaginé. La façon dont il parvient à main­tenir son niveau est incroyable. J’apprécie égale­ment Ben et j’aime voir jouer Fonseca. Ce sont de grands frap­peurs, des joueurs qui cherchent à réaliser des coups déci­sifs et qui ont en plus une forte personnalité. »

Publié le vendredi 28 août 2026 à 10:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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