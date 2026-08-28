Présent à New‐York depuis plusieurs jours où il a notam­ment parti­cipé à une exhi­bi­tion en simple contre Andy Roddick en marge de l’US Open, Roger Federer en a profité piur s’ex­primer auprès de la presse américaine.

Invité à se prononcer sur les joueurs du circuit qu’il apprécie et notam­ment la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, le Maestro n’a pas tari d’éloges au sujet du jeune espagnol.

« Je trouve que l’ascension de Jodar est incroyable. Il y a quelques mois, je n’aurais jamais pu l’imaginer, et je pense que personne ne l’aurait imaginé. La façon dont il parvient à main­tenir son niveau est incroyable. J’apprécie égale­ment Ben et j’aime voir jouer Fonseca. Ce sont de grands frap­peurs, des joueurs qui cherchent à réaliser des coups déci­sifs et qui ont en plus une forte personnalité. »