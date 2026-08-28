Présent à New‐York depuis plusieurs jours où il a notamment participé à une exhibition en simple contre Andy Roddick en marge de l’US Open, Roger Federer en a profité piur s’exprimer auprès de la presse américaine.
Invité à se prononcer sur les joueurs du circuit qu’il apprécie et notamment la révélation de la saison, Rafael Jodar, le Maestro n’a pas tari d’éloges au sujet du jeune espagnol.
« Je trouve que l’ascension de Jodar est incroyable. Il y a quelques mois, je n’aurais jamais pu l’imaginer, et je pense que personne ne l’aurait imaginé. La façon dont il parvient à maintenir son niveau est incroyable. J’apprécie également Ben et j’aime voir jouer Fonseca. Ce sont de grands frappeurs, des joueurs qui cherchent à réaliser des coups décisifs et qui ont en plus une forte personnalité. »
Publié le vendredi 28 août 2026 à 10:40