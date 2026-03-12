Retraité des courts depuis septembre 2022, Roger Federer continue d’écrire sa légende en dehors des courts.

L’homme aux 20 titres du Grand Chelem et aux 103 trophées en carrière a en effet offi­ciel­le­ment intégré le club des milliar­daires suite au dernier clas­se­ment mondial publié par le célèbre maga­zine écono­mique, Forbes.

Avec 1,1 milliard de dollars, le Suisse devient offi­ciel­le­ment le 3185e homme le plus riche de la planète, grâce notam­ment à son inves­tis­se­ment dans l’en­tre­prise, On, qui a depuis décollé et qui spon­so­rise des joueurs comme Iga Swiatek, Ben Shelton ou encore la pépite brési­lienne, Joao Fonseca.

Une fortune acquise égale­ment grâce à des contrats de spon­so­ring fara­mi­neux avec Mercedes ou Rolex, qui lui sont restés fidèles même après sa retraite.

Roger Federer rejoint ainsi un cercle très fermé de spor­tifs milliar­daires, anciens ou encore actuels, comme Michael Jordan, Tiger Woods ou encore LeBron James, toujours en activité.