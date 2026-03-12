Retraité des courts depuis septembre 2022, Roger Federer continue d’écrire sa légende en dehors des courts.
L’homme aux 20 titres du Grand Chelem et aux 103 trophées en carrière a en effet officiellement intégré le club des milliardaires suite au dernier classement mondial publié par le célèbre magazine économique, Forbes.
Avec 1,1 milliard de dollars, le Suisse devient officiellement le 3185e homme le plus riche de la planète, grâce notamment à son investissement dans l’entreprise, On, qui a depuis décollé et qui sponsorise des joueurs comme Iga Swiatek, Ben Shelton ou encore la pépite brésilienne, Joao Fonseca.
Une fortune acquise également grâce à des contrats de sponsoring faramineux avec Mercedes ou Rolex, qui lui sont restés fidèles même après sa retraite.
Roger Federer rejoint ainsi un cercle très fermé de sportifs milliardaires, anciens ou encore actuels, comme Michael Jordan, Tiger Woods ou encore LeBron James, toujours en activité.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 17:07