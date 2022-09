Roger Federer vient de créer un vrai séisme dans le monde du tennis en annon­çant la fin de sa carrière profes­sion­nelle qui inter­viendra à l’issue de la Laver Cup (du 23 au 25 septembre à Londres).

Dans une longue lettre publiée sur ses réseaux sociaux, le Suisse a en partie expliqué cette déci­sion par le fait que son corps était fina­le­ment trop usé. Pour rappel, Tony Godsick, son agent, a récem­ment confirmé que Roger souf­frait du genou depuis son retour à l’en­traî­ne­ment.

« Les trois années qui viennent de s’écouler ont été marquées par des bles­sures et des inter­ven­tions chirur­gi­cales. J’ai beau­coup travaillé pour revenir en pleine forme. Je connais toute­fois les limites de mon corps et le message que m’en­voie ce dernier est clair. J’ai 41 ans. J’ai joué plus de 1500 matches en 24 ans. Le tennis m’a donné plus que ce que j’au­rais pu rêver et je dois main­te­nant recon­naître qu’il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière. »