Récemment intro­nisé au Hall of Fame du tennis et célébré par tous ses pairs, Roger Federer a décidé de jouer la carte de la modestie en marge de l’or­ga­ni­sa­tion de la 9e édition de sa Laver Cup, qui a lieu ce week‐end à l’O2 Arena de Londres.

Selon le Suisse, son rôle dans l’his­toire du tennis ne pèse pas grand chose. Et on a quand même du mal à le croire. Extrait de son inter­view sur le site offi­ciel de la compé­ti­tion.

Vous avez toujours voué une grande admi­ra­tion à l’his­toire du tennis. En repen­sant à votre intro­ni­sa­tion au Temple de la renommée du tennis inter­na­tional le mois dernier, quels ont été vos senti­ments lorsque vous avez réalisé que vous étiez désor­mais honoré aux côtés de nombre de vos héros d’en­fance, les légendes qui ont façonné le tennis tel qu’on le connaît aujourd’hui ?

Ça m’a fait prendre conscience de la réalité. J’ai joué un rôle si modeste dans l’his­toire du tennis. Le tennis est toujours le grand vain­queur, le plus impor­tant de tous. Mais le fait d’y avoir peut‐être contribué, même modes­te­ment, est plutôt chouette. J’espère avoir inspiré des gens, leur avoir donné l’es­poir d’y arriver eux aussi, ou simple­ment leur avoir permis d’ou­blier leurs soucis quoti­diens, ou de voyager à travers le monde pour me suivre et me voir jouer. Ce week‐end au Hall of Fame a fait ressurgir tous ces souve­nirs. Beaucoup de gens sont venus me remer­cier d’avoir joué au tennis. C’était vrai­ment touchant. Mais, comme je l’ai dit, ça m’a rappelé à l’ordre. C’était un moment magni­fique. Je suis heureux de l’avoir vécu.