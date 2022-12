Interrogé par le quoti­dien italien La Gazzetta dello Sport en marge de son séjour au Japon à l’oc­ca­sion d’une campagne promo­tion­nelle pour Uniqlo, son sponsor, Roger Federer a reconnu qu’il n’était pas encore prêt à disputer des exhi­bi­tions à cause d’un genou encore trop fragile.

« Je veux aller jouer dans des endroits où je ne suis jamais allé et remer­cier les fans qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière, c’est tout ce que je veux. Mon inten­tion est égale­ment d’or­ga­niser des exhi­bi­tions, mais il est encore trop tôt, malheu­reu­se­ment. Mon genou n’est pas encore en parfait état et je dois être patient. Les méde­cins m’ont conseillé d’être prudent et d’at­tendre quelques mois pour voir comment la situa­tion évolue, et cela ne s’ap­plique pas seule­ment au tennis mais aussi aux autres sports que j’ai­me­rais prati­quer, mais je dois y aller doucement. »