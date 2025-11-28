Dans une grande interview relayée par le média 24 heures, à l’occasion de l’annonce de son intronisation au Hall Of Fame en 2026, Roger Federer a raconté que ses parents avaient pris du recul par rapport à son parcours tennistique durant son adolescence.
« J’ai beaucoup appris de mes parents. Ils n’intervenaient qu’en cas de nécessité. Pierre, mon coach et moi, nous recevions régulièrement leurs appels pour prendre de nos nouvelles. Si tout le monde affirmait que tout allait bien, ils ne s’en mêlaient pas. Je ne me souviens pas qu’ils soient jamais venus me voir à Écublens, où je me suis entraîné chez Swiss Tennis entre 14 et 16 ans. Je leur ai demandé récemment : ‘Combien de fois êtes‐vous venus?’ Ils m’ont répondu : ‘Deux ou trois fois’, en deux ans. J’essaie de mettre en place un cadre plus structuré avec mon fils Léo, qui a 11 ans. »
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 15:54