ATP

Roger Federer : « J’ai récem­ment demandé à mes parents : ‘Combien de fois êtes‐vous venus ici ?’ Et ils m’ont répondu : ‘Deux ou trois fois’ »

Baptiste Mulatier

Dans une grande inter­view relayée par le média 24 heures, à l’oc­ca­sion de l’an­nonce de son intro­ni­sa­tion au Hall Of Fame en 2026, Roger Federer a raconté que ses parents avaient pris du recul par rapport à son parcours tennis­tique durant son adolescence.

« J’ai beau­coup appris de mes parents. Ils n’intervenaient qu’en cas de néces­sité. Pierre, mon coach et moi, nous rece­vions régu­liè­re­ment leurs appels pour prendre de nos nouvelles. Si tout le monde affir­mait que tout allait bien, ils ne s’en mêlaient pas. Je ne me souviens pas qu’ils soient jamais venus me voir à Écublens, où je me suis entraîné chez Swiss Tennis entre 14 et 16 ans. Je leur ai demandé récem­ment : ‘Combien de fois êtes‐vous venus?’ Ils m’ont répondu : ‘Deux ou trois fois’, en deux ans. J’essaie de mettre en place un cadre plus struc­turé avec mon fils Léo, qui a 11 ans. »

Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 15:54

