Interviewé par son ami Jim Courier pendant une ving­taines de minutes sur le court de la Laver Cup, Roger Federer a répondu à plusieurs ques­tions concer­nant notam­ment sa nouvelle vie en dehors du circuit et son approche de la vie. Et lors­qu’on lui a demandé s’il allait conti­nuer à s’im­pli­quer dans le monde du tennis, voici sa réponse.

« Je me suis fait une promesse après ma retraite, celle de ne pas être un inconnu sur le circuit en restant proche du tennis. Je n’ai pas l’in­ten­tion de voyager tout le temps, mais le fait d’avoir été à Halle, à Wimbledon et main­te­nant ici me rend très heureux. J’ai beau­coup d’amis dans le monde entier qui me manquent, et bien sûr le tennis et la compé­ti­tion me manquent, surtout les moments chauds des grands matchs, l’at­mo­sphère dans les plus grands stades du monde. Sans aucun doute, je refe­rais tout ce que j’ai fait si je le pouvais. »