Lors d’une grande interview accordée au média 24 heures, à l’occasion de l’annonce de son intronisation au Hall Of Fame en 2026, Roger Federer a affirmé qu’il ne nourrissait aucun regret concernant sa carrière.
« Si c’était à refaire, je referais exactement la même chose. Toutes ces expériences ont fait de moi la personne que je suis. Je n’ai jamais fait semblant. Sauf sur le terrain, bien sûr, où j’adoptais un visage impassible pour me protéger de l’adversaire. Mais sinon, j’ai toujours essayé de rester moi‐même, que ce soit dans le succès ou dans l’échec. J’ai fait une superbe carrière. Parfois difficile, souvent émouvante. J’ai vécu toute la gamme des émotions. »
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 13:15