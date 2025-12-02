Lors d’une grande inter­view accordée au média 24 heures, à l’oc­ca­sion de l’an­nonce de son intro­ni­sa­tion au Hall Of Fame en 2026, Roger Federer a affirmé qu’il ne nour­ris­sait aucun regret concer­nant sa carrière.

« Si c’était à refaire, je refe­rais exac­te­ment la même chose. Toutes ces expé­riences ont fait de moi la personne que je suis. Je n’ai jamais fait semblant. Sauf sur le terrain, bien sûr, où j’adoptais un visage impas­sible pour me protéger de l’adversaire. Mais sinon, j’ai toujours essayé de rester moi‐même, que ce soit dans le succès ou dans l’échec. J’ai fait une superbe carrière. Parfois diffi­cile, souvent émou­vante. J’ai vécu toute la gamme des émotions. »