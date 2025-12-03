Lors d’une grande inter­view accordée au média 24 heures, Roger Federer a réagi à l’an­nonce de son intro­ni­sa­tion au Hall of Fame en 2026.

« Je n’aurais jamais imaginé entrer au panthéon du tennis ou remporter Wimbledon, entre autres. J’espérais simple­ment parvenir à atteindre le circuit profes­sionnel et que quitter l’école à 16 ans ne se révé­le­rait pas être une erreur. Mais fina­le­ment, les choses se sont dérou­lées plus vite et plus faci­le­ment que prévu. Même si j’ai eu, moi aussi, mes batailles et mes revers. »