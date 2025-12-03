Lors d’une grande interview accordée au média 24 heures, Roger Federer a réagi à l’annonce de son intronisation au Hall of Fame en 2026.
« Je n’aurais jamais imaginé entrer au panthéon du tennis ou remporter Wimbledon, entre autres. J’espérais simplement parvenir à atteindre le circuit professionnel et que quitter l’école à 16 ans ne se révélerait pas être une erreur. Mais finalement, les choses se sont déroulées plus vite et plus facilement que prévu. Même si j’ai eu, moi aussi, mes batailles et mes revers. »
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 12:51