AccueilATPRoger Federer : "Je n'aurais jamais imaginé réaliser ces deux choses"
ATP

Roger Federer : « Je n’au­rais jamais imaginé réaliser ces deux choses »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

35

Lors d’une grande inter­view accordée au média 24 heures, Roger Federer a réagi à l’an­nonce de son intro­ni­sa­tion au Hall of Fame en 2026. 

« Je n’aurais jamais imaginé entrer au panthéon du tennis ou remporter Wimbledon, entre autres. J’espérais simple­ment parvenir à atteindre le circuit profes­sionnel et que quitter l’école à 16 ans ne se révé­le­rait pas être une erreur. Mais fina­le­ment, les choses se sont dérou­lées plus vite et plus faci­le­ment que prévu. Même si j’ai eu, moi aussi, mes batailles et mes revers. »

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 12:51

Article précédent
Fognini règle ses comptes : « Le jour même où j’ai annoncé ma retraite à Wimbledon, j’étais en train de dîner et il était à la table d’à côté. Il nous a salués, mais il n’a pas eu le courage de me dire quoi que ce soit »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.